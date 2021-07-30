Глава Республики Бату Хасиков в прямом эфире ответил на вопросы жителей

Коронавирус, перебои с водой, проблемы с дорогами и ЖКХ. Это главные темы прямой линии с главой республики. Полтора часа Бату Хасиков общался с жителями республики в прямом эфире. За это время руководитель ответил на десятки вопросов. Всего же поступило более 1000 обращений. Бату Хасиков обратился к коллегам, руководителям на местах и призвал их слушать и слышать людей. И быть максимально открытыми и готовыми к конструктивному диалогу. Глава региона подчеркнул, что прямые линии будут регулярными.