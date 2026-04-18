В ходе ночных рейдов в Элисте предпринимателям вынесли 14 предостережений.

Полиция совместно с Общественным советом проверила увеселительные заведения, магазины и компьютерные салоны. Основной задачей было выявление несовершеннолетних в ночное время и пресечение незаконной продажи алкоголя. С работниками провели разъяснительные беседы, вынесли 14 официальных предостережений. Также осмотрели заброшенные строения и гаражи, выявляли подростков, находившихся в общественных местах без родителей.

Фото: МВД Калмыкии