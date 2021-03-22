Госдума ввела штрафы за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

В третьем чтении принят проект Закона об административной ответственности за это. Согласно поправкам, водитель, который заставит ребенка, не оплатившего проезд, выйти из автобуса, будет оштрафован на пять тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров штраф составит от двадцати до тридцати тысяч. И это только в том случае, если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть, с ребенком ничего не произошло.

В противном случае, наступит ответственность по Уголовному кодексу России. По мнению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, такое существенное административное наказание позволит предотвратить возможные трагические последствия. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были — может заболеть или погибнуть.

Напомним, 7 марта вступил в силу закон о запрете принудительной высадки из транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых.