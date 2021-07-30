В Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Депутаты от фракции "Единая Россия" и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых лиц за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Пожизненное заключение, согласно законопроекту, будет распространятся как максимальное наказание на совершивших злодеяние повторно, а также на случаи, когда указанное преступление виновник совершил единожды, но в сопряжении с другим тяжким или особо тяжким преступлением и в отношении двух или более детей.

Как отметил глава комитета по госстроительству Павел Крашенников, периодически поступают предложения о возвращении смертной казни, но экспертами пожизненное лишение свободы рассматривается как более жесткое наказание.

Поправки предлагается внести в статьи Уголовного кодекса РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае, если ранее судимое лицо совершило такое же преступление повторно и в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет. В предложенном в пятницу законопроекте предлагается распространить наказание и за растление подростков в возрасте до 18 лет.

Кроме того, "Единая Россия" разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу преступниками.