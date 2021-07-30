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11 сентября, 12:11
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В КалмГУ вновь начала работу Школа межэтнической журналистики

В КалмГУ вновь начала работу Школа межэтнической журналистики

Это межрегиональный наставнический проект, реализуемый Гильдией межэтнических отношений. В университете школа проводится уже пятый год. В её программе изучение разных аспектов этого направления.

Запланированы видеоконференции с участием преподавателей факультета журналистики МГУ, членов общественной палаты России, а также практические занятия, которые проведут известные представители СМИ региона, в их числе наша коллега - ветеран телевидения Калмыкии Бадма Харлуева и заведующая кафедрой калмыцкой литературы и журналистики Раиса Дякиева.

В новом учебном году больше внимания будет уделяться работе с социальными сетями и в блогосфере. А лучшие студенты смогут побывать на медиафоруме в Москве и принять участие в этноэкспедиции.

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