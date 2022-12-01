В Госдуме состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

Фото: Официальный телеграм-канал Общественной палаты Российской Федерации



Во время встречи эксперты обсудили итоги совместной работы Комитета и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также будущие планы.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что в прошлом году ведомству совместно с Комитетом удалось провести 6 законопроектов, среди которых законы о биометрии и защите персональных данных. На настоящий момент в разработке находятся еще 22.

Также были рассмотрены вопросы импортозамещения. Речь шла об отечественных базовых станциях для операторов сотовой связи. Министр подчеркнул, что главная задача — ликвидировать дефицит, и прогресс в этом направлении уже есть.

Отдельно участники коснулись темы развития российской игровой индустрии. Отечественный игровой движок появится в горизонте 2-3 лет. Финансовую нагрузку по его созданию взяла на себя компания VK. Это будет открытая модель, к которой смогут присоединиться все желающие. По этому вопросу будет проведен отдельный круглый стол, учитывая важность этой темы.

Комментируя состоявшееся обсуждение, член ОП РФ Рифат Сабитов отметил, что между Минцифры, Комитетом и профильной Комиссией ОП РФ есть постоянная договоренность о проведении общественных обсуждений наиболее значимых законодательных инициатив:

В минувшем году мы на круглом столе говорили о проблемах развития отечественной игровой индустрии, и я рад, что этот вопрос поднят на уровень правительственных решений и законотворческих новелл.

Тема персональных данных: сбора, хранения, обмена — это одна из ключевых тем для наших экспертов. Мы участвуем в выработке наиболее эффективных механизмов защиты прав пользователей. Убежден, что наше сотрудничество с органами государственной власти в нынешнем году будет столь же плодотворным!



Источник: https://t.me/oprf_official