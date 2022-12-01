16 марта, 10:11
На дорогах республики проходил профилактический рейд
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Сотрудники Госинспекции безопасности движения останавливали проезжающие машины, проверяли наличие автокресел и раздавали памятки водителям. Всего за 2 месяца этого года на дорогах Калмыкии полицейские выявили и пресекли более двухсот подобных нарушений. Водители, пренебрегающие правилами, оштрафованы.
Сотрудники Госинспекции безопасности движения останавливали проезжающие машины, проверяли наличие автокресел и раздавали памятки водителям. Всего за 2 месяца этого года на дорогах Калмыкии полицейские выявили и пресекли более двухсот подобных нарушений. Водители, пренебрегающие правилами, оштрафованы.
Сотрудники ГИБДД напоминают, при перевозке в салоне авто детей до 12 лет обязательно использование специальных удерживающих устройств.