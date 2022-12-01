На дорогах республики проходил профилактический рейд

Сотрудники Госинспекции безопасности движения останавливали проезжающие машины, проверяли наличие автокресел и раздавали памятки водителям. Всего за 2 месяца этого года на дорогах Калмыкии полицейские выявили и пресекли более двухсот подобных нарушений. Водители, пренебрегающие правилами, оштрафованы.



Сотрудники ГИБДД напоминают, при перевозке в салоне авто детей до 12 лет обязательно использование специальных удерживающих устройств.