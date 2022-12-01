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16 марта, 12:10
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Ежемесячная выплата из маткапитала будет перечисляться семьям Калмыкии в единый день доставки

Ежемесячная выплата из маткапитала будет перечисляться семьям Калмыкии в единый день доставки

Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи Калмыкии, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться.

Напомним, с 2023 года семьи с невысоким доходом могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала вне зависимости от очередности рождения ребенка. Ранее такая форма поддержки была доступна только родителям вторых детей до 3 лет.

Ежемесячная выплата назначается семьям Калмыкии со среднедушевым доходом менее 27 312 рублей на человека в месяц (двукратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе), без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей. Размер такой выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц - 13 484 рубля.

Выплату из материнского капитала на любого ребенка в семье до трех лет можно оформить в дополнение к единому пособию.

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