В Госдуме прошел круглый стол «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества»

Сегодня в стенах Госдумы говорили об общих задачах общества, власти и церкви для поддержки армии. Специальную военную операцию называли не иначе, как священной войной за Русский мир и будущее многонациональной России. Обсуждали роль священнослужителей в войсках, их статус. Говорили о мощных духовных вызовах со стороны безбожников, сатанистов и язычников, неонацистов, носителей псевдопрогрессивной западной культуры.

В Госдуме в рамках традиционных Рождественских парламентских встреч прошел круглый стол «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества». Организаторы круглого стола — Комитет Госдумы по развитию гражданского общества и Комитет Госдумы по обороне совместно с двумя Синодальными отделами Московской Патриархии.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/178204

«Идет война. Наши бойцы на передовой должны знать, что мы с ними, тоже боремся за страну, как можем приближаем победу. Нашим бойцам нужны духовные наставники. В окопах нет неверующих, там все живут с молитвой. Сегодня до конца не урегулирован статус священников в войсках и на флоте. Есть разные точки зрения. Но нет времени на бюрократию. Этот вопрос надо решать. Определять правовой статус священнослужителей, давать им гарантии, аналогичные военнослужащим — участникам СВО. Давать гарантии семьям погибших священников. Нами, совместно с Комитетом по обороне, принято решение о создании на площадке Госдумы специальной рабочей группы, чтобы ускорить решение этих вопросов», — заявила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Об истории военного духовенства в России высказался глава Комитета по обороне Андрей Картаполов. Испокон веку священники были рядом с воинством, укрепляли боевой дух, совершали обряды. Сегодня, когда на Россию движется «поганая орда», называемая Западом, этот опыт очень востребован.

Представитель Министерства обороны РФ, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Олег Веселков рассказал о работе священников как помощников командиров по работе с верующими. В армии также есть опыт заключения кратковременных контрактов со священниками. Их условия приравнены к условиям военнослужащих.

Однако, по мнению игуменьи Ксении (Чернега), руководителя Правового управления Московской Патриархии, временные решения, оперативно найденные Минобороны и Минтрудом России и закрепленные в подзаконных актах, вызывают большие вопросы. Они противоречат ряду ключевых принципов. Церковь отделена от государства, священнослужитель не может состоять на государственной службе, у него должна сохраняться своя церковная иерархия подчинения.

Эти противоречия предстоит решить создаваемой на площадке Госдумы новой рабочей группе.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/178204

В работе круглого стола принял участие председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Он поддержал мнение о том, что для представителей основных конфессий необходимы социальные гарантии на время их нахождения в зоне СВО, а также право на социальную поддержку священников и членов их семей в случае ранения и гибели.

В дискуссии приняли активное участие зампред Госдумы Анна Кузнецова, зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, Герой России Владимир Шаманов, сенатор Владимир Чижов, генерал-полковник, генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Валерий Баранов, Герой Советского Союза, воин-афганец, ставший монахом, инок Киприан (Бурков), архимандрит Иоанн из ЛНР. Выступили муфтий, председатель Духовного управления мусульман Чечни Салах Межиев, Митрополит Русской православной старообрядческой Церкви Корнилий, представитель буддистов — дид Хамбо лама Даши-Нима Содномдоржиев, глава российский пятидесятников Сергей Ряховский и другие.

Самым эмоциональным стало выступление непосредственного участника спецоперации, военнослужащего 1-го армейского корпуса ДНР Рафи Абдул Джабара. Он получил на Донбассе тяжелое ранение, лишился ног. Он рассказал, как на фронте солдаты обматывают себя молитвами, как спасают жизни друг другу. И он много раз повторил: «Бойцам на передовой нужны «поводыри», то есть священники. Да, мы стреляем, мы смотрим смерти в глаза, но мы как дети. Без духовного поводыря на фронте не прожить».

Проблемные вопросы, поднятые на круглом столе, будут решаться оперативно, с участием всех сторон, пообещала глава профильного комитета Ольга Тимофеева.

Тема спецоперации и защиты российских духовных ценностей была сегодня главной и на пленарном заседании Парламентских встреч. Оно прошло с участием Председателя Госдумы Вячеслава Володина и предстоятеля РПЦ, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/178204