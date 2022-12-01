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26 января, 10:14
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Спортсмен из Калмыкии Дмитрий Пихтуров - победитель первенства ЮФО по легкой атлетике

Спортсмен из Калмыкии Дмитрий Пихтуров - победитель первенства ЮФО по легкой атлетике

Спортивное состязание проходило в городе Краснодар. В зимнем чемпионате соревновались мужчины и женщины старше 23 лет. За звание лучших боролись свыше 850 легкоатлетов.

Дмитрий Пихтуров выступал под руководством тренера-преподавателя Баатра Басангова. В забегах на 400 и 800 метров он показал лучший результат. Это даёт ему право принять участие в финальном этапе первенства, которое состоится в феврале в Смоленске.

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