Спортсмен из Калмыкии Дмитрий Пихтуров - победитель первенства ЮФО по легкой атлетике

Спортивное состязание проходило в городе Краснодар. В зимнем чемпионате соревновались мужчины и женщины старше 23 лет. За звание лучших боролись свыше 850 легкоатлетов.



Дмитрий Пихтуров выступал под руководством тренера-преподавателя Баатра Басангова. В забегах на 400 и 800 метров он показал лучший результат. Это даёт ему право принять участие в финальном этапе первенства, которое состоится в феврале в Смоленске.