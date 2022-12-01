Цецен Балакаев стал лауреатом престижной Всероссийской премии Антона Дельвига

22 января в московском клубе «Колесо времени» состоялось вручение премии имени первого главного редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» – 2022. Лауреатом премии в номинации «Короткая проза» стал Цецен Балакаев за повесть «Мезон Санкт-Петербург», впервые опубликованной в литературном альманахе «Теегин герл» в номерах 1, 2 и 4 за 2021 год. Именно эта журнальная редакция повести была принята на конкурс на соискание премии Дельвига.



Премия имени Антона Дельвига учреждена «Литературной газетой» и в этом сезоне проводилась в десятый раз. Другое название этой популярной и почётной в литературном мире премии – «Золотой Дельвиг».



Главным призом является контракт на издание книг в серии «Библиотека Русского литературного общества». В новую «лауреатскую» книгу Цецена Балакаева войдут ранее не изданные произведения, среди которых будет давно ожидаемая историко-приключенческая повесть «Мистический остров», главным героем которой является калмык Бадма, волею случая попавший в новый, неизвестный жителям степей суровый мир бурного и опасного моря и старинных североевропейских традиций суеверий.



Повесть «Мезон Санкт-Петербург» из цикла «Голландские рассказы и повести» по словам Цецена Балакаева была написана на понятные и близкие для сельского читателя темы по предложению секретаря Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Александра Скокова. За внешне благополучным и привлекательным фасадом голландской сельской глубинки происходит драма: разрушаются старые традиции, город наступает на село, теряет спрос фермерская продукция, молодёжь покидает родные места, мужчины и женщины живут разными интересами, нет единства вероисповедания, и копится множество других больших и малых проблем, с которыми село сталкивается в наши непростые времена. Но есть в этой деревушке и привлекательная особенность: общая любовь к русскому царю Петру, посетившему эти места и оставившему незабываемый след в памяти жителей.



Эта сюжетная линия привлекла внимание жюри конкурса премии Дельвига, придающего большое значение отображению исторических событий в прозаических литературных произведениях. Концепция автора повести, создавшего естественное единое повествование в двух измерениях – в историческом и современном бытовом – оказалась столь привлекательной, что он был приглашён прочитать доклад на конференции проекта «Настоящее прошлое», прошедшую накануне вручения премии Дельвига. Доклад Цецена Балакаева «История и быт. Проза и искусство» о разнообразии правил, способах и стилей применении исторических сведений в прозаических литературных произведениях – рассказе, повести, романе, вызвал интерес как писателей, так и историков, ищущих новые пути изложения привлекательным и правильным языком.



Участие в нынешнем конкурсе на премию Дельвига уже второе – в прошлогоднем дебютном сезоне Цецен Балакаев вошёл в лонг-лист премии сразу в двух номинациях, в «Короткой прозе» (с рассказом «Сильвия») и «Публицистике» (с историческим эссе «Плачь, Муза, плачь!»).



В своей лауреатской речи Цецен Балакаев отметил важность премии тем, что она широко распространена и популярна в регионах России, ведь сила нашего народа в его многонациональном единстве. Фото: Пресс-служба "Литературной газеты"