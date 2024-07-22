В Госдуме предлагают проверять блогеров, выдающих себя за врачей

Фото: Комитет ГД по охране здоровья

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Сегодня получить консультацию доктора можно не отходя от компьютера. Но далеко не всегда их можно назвать специалистами, ведь некоторые из них не имеют медицинского образования.

По мнению Башанкаева, контент такой важной направленности должны делать исключительно профессионалы с дипломом и опытом работы. А так называемых «экспертов» без соответствующей квалификации следует запретить в медицинском информационном пространстве.

Также депутат Госдумы предложил обсудить меры поддержки для врачей, которые в свое личное время ведут интернет-работу с максимальной пользой для пациентов.