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23 июля, 11:33
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С 1-го сентября в школах начнут изучение калмыцкого языка по новому учебнику

С 1-го сентября в школах начнут изучение калмыцкого языка по новому учебнику

Его с нового учебного года будут учить первоклассники столичной 12-ой и Хар-Булукской школы. Учебник разработан коллективом ученых КалмГУ с учетом современных методик преподавания иностранных языков и включает инновационные подходы к овладению навыками правильного чтения на родном.

Кроме того, проект предусматривает активное вовлечение родителей в процесс обучения, способствуя, таким образом, созданию необходимой языковой среды и укреплению семейных традиций.

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