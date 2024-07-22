С 1-го сентября в школах начнут изучение калмыцкого языка по новому учебнику

Его с нового учебного года будут учить первоклассники столичной 12-ой и Хар-Булукской школы. Учебник разработан коллективом ученых КалмГУ с учетом современных методик преподавания иностранных языков и включает инновационные подходы к овладению навыками правильного чтения на родном.

Кроме того, проект предусматривает активное вовлечение родителей в процесс обучения, способствуя, таким образом, созданию необходимой языковой среды и укреплению семейных традиций.