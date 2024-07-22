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23 июля, 07:50
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Сегодня в Калмыкии продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка»

Сегодня в Калмыкии продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка»

Фото: Госавтоинспекция Калмыкии

Оно направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания водителей транспортных средств, а также о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Напомним, правила дорожного движения обязывают водителей использовать детские кресла при перевозке детей в возрасте до 12 лет.

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