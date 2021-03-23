9 апреля, 17:22
В городской поликлинике, после длительного перерыва, организованы дни открытых дверей
Сегодня женщины старше 39 лет прошли бесплатную маммографию в отделении лучевой диагностики на новом аппарате. Несколько месяцев диагностическое отделение выполняло важную функцию - исследование на компьютерном томографе пациентов с подозрением на коронавирус. Снижение уровня заболеваемости позволило изменить маршрутизацию пациентов и сделать поликлинику на 100% «чистой зоной».
Специалисты отмечают, что для профилактики рекомендуется обследоваться всем женщинам после 40 лет, 1 раз в два года. Это позволит обнаружить новообразования на ранних этапах.
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