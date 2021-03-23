Прямой диалог. Сегодня прокурор республики Евгений Курмаев провел встречу с предпринимателями

Главная цель – усилить контроль соблюдения законодательства в сфере защиты прав представителей бизнес-сообщества. Как было озвучено, в надзорное ведомство от них нередко поступают жалобы на нарушения при предоставлении госуслуг, в сфере земельных отношений и по вопросам налоговых начислений. Так, мерами прокурорского реагирования признаны незаконными четыре проверки региональной инспекции государственного жилищного надзора, которые проведены вопреки установленному мораторию, который касается субъектов малого и среднего предпринимательства. Прокуратурой внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.