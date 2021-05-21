В Городовском районе выявлены нарушения в организации государственной аттестации школьников

В учебных заведениях Городовиковского района выявлены нарушения в сфере общедоступности и открытости информации о проведении ОГЭ и ЕГЭ. Как сообщили в прокуратуре, у выпускников отсутствует возможность ознакомиться с подробностями кампании на сайтах школ.

Представление об устранении нарушений направлены в адрес исполняющего обязанности начальника Управления образования Городовиковского РМО.