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19 июня, 15:24
НовостиКриминал

В Городовском районе выявлены нарушения в организации государственной аттестации школьников

В Городовском районе выявлены нарушения в организации государственной аттестации школьников

В учебных заведениях Городовиковского района выявлены нарушения в сфере общедоступности и открытости информации о проведении ОГЭ и ЕГЭ. Как сообщили в прокуратуре, у выпускников отсутствует возможность ознакомиться с подробностями кампании на сайтах школ.

Представление об устранении нарушений направлены в адрес исполняющего обязанности начальника Управления образования Городовиковского РМО.

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