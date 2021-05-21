«Единая Россия» первой из политических партий проводит предвыборный Съезд

Сегодня будут утверждены списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму и основные направления предвыборной Программы.

Мероприятие проходит в «Экспоцентре» в Москве. В нем принимают участие Президент России Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, руководство Правительства РФ, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда из субъектов РФ.

В составе Калмыцкой делегации - Глава региона Бату Хасиков, Секретарь РО партии «Единая Россия» Анатолий Козачко, председатель Собрания депутатов Лаганского РМО Михаил Богатов и руководитель РИК партии Альвина Джамбинова.

Участники тайным голосованием утвердят списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва и примут основные направления Предвыборной программы «Единой России».

В виду эпидемиологических ограничений, работу Съезда освещает сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. В масштабном мероприятии принимает участие и руководство нашего медиахолдинга - Заместитель Генерального директора, Руководитель регионального департамента ВГТРК, общественный деятель, кандидат политических наук Рифат Сабитов