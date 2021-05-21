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Россельхознадзор продолжает осуществлять фитосанитарный контроль

Россельхознадзор продолжает осуществлять фитосанитарный контроль

Речь идет о ввозимой в Калмыкию из прилегающих регионов продукции. Так, специалисты ведомства регулярно проверяют фрукты и овощи на рынках Элисты.

Всего же, с начала года на территории республики было досмотрено свыше 300 тонн сельхозпродукции. По итогам возбуждено 21 административное дело за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.

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