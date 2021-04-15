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14 мая, 11:19
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Сам себе работодатель - сегодня в России день фрилансера

Сам себе работодатель - сегодня в России день фрилансера

Дата неслучайна. В 2005 году 14 мая была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса, зарабатывают, не выходя из дома, и их становится все больше. 

В Калмыкии вольный способ заработка тоже привлекает все большее количество людей. Сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" расскажем подробнее .

 

 

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