Сам себе работодатель - сегодня в России день фрилансера

Дата неслучайна. В 2005 году 14 мая была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса, зарабатывают, не выходя из дома, и их становится все больше.

В Калмыкии вольный способ заработка тоже привлекает все большее количество людей. Сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" расскажем подробнее .