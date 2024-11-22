В Городовиковском районе выявлен факт неформальной занятости.

Прокуратура Городовиковского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что глава КФХ допустил к работе местного жителя, однако в трехдневный срок трудовой договор с работником не заключил.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении - уклонение от оформления трудового договора. Материалы проверки направлены для рассмотрения в государственную инспекцию труда Калмыкии.

По результатам рассмотрения административного производства глава фермерского хозяйства признан виновным и ему назначен штраф.