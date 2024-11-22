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25 ноября, 08:07
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Шахматистка из Калмыкии Эльзята Левгеева продолжает борьбу в Италии на первенстве мира по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет.

Шахматистка из Калмыкии Эльзята Левгеева продолжает борьбу в Италии на первенстве мира по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет.

В группе девочек до 8 лет по 8 очков набрали Чэнь Чжихань (Китай) и Стелла Синь (США). В активе Эльзяты Левгеевой, Реаны Кинзябулатовой и Варвары Волковой по 6 очков.

В категории мальчиков до 10 лет первое место с 8 набранными очками делят россиянин Роман Шогджиев и Марк Льяри (Франция).

716 юных спортсменов из 81 страны мира участвуют в соревнованиях в итальянском Монтесильвано. Россию представляют 27 шахматистов, включая чемпионов и призеров первенств мира, Азии и России.

Участники сыграют 11 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 15–20 и 22–26 ноября.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

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