Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали подозреваемого элистинца.

В минувшую субботу в дежурную часть Элисты с заявлением обратилась администратор одного из сетевых продуктовых магазинов города. Женщина просила привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который набрал товар в магазине и скрылся, не оплатив его. Сумма ущерба составила 4000 рублей.

По данному факту по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 28-летний элистинец, который признался в содеянном.

Похищенные товары возвращены в магазин. За открытое хищение чужого имущества, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия