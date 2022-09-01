В Городовиковском районе полицейский спас тонущую девушку

Как сообщает МВД Калмыкии, 16 сентября лейтенант полиции Василий Цонхлаев, находясь на дежурстве, получил сообщение о тонущей в водоёме девушке. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия в кратчайшее время – там полицейский, не задумываясь, нырнул в воду, откуда в бессознательном состоянии извлек тонущую девушку.

Не дожидаясь прибытия медиков, Василий Цонхлаев оказал пострадавшей первую помощь, после чего девушка пришла в сознание. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.