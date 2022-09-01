22 сентября, 19:47
В Городовиковском районе полицейский спас тонущую девушку
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Как сообщает МВД Калмыкии, 16 сентября лейтенант полиции Василий Цонхлаев, находясь на дежурстве, получил сообщение о тонущей в водоёме девушке. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия в кратчайшее время – там полицейский, не задумываясь, нырнул в воду, откуда в бессознательном состоянии извлек тонущую девушку.
Не дожидаясь прибытия медиков, Василий Цонхлаев оказал пострадавшей первую помощь, после чего девушка пришла в сознание. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.