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23 сентября, 09:20
НовостиОбразование

"На одной волне"

"На одной волне"

С сегодняшнего дня Российское движение детей и молодёжи проводит акцию в преддверии Дня пожилых людей. Все желающие в возрасте от восьми лет могут проявить уважение и заботу о старшем поколении.

Разобраться в мире современных технологий пожилым людям можно помочь, обучив их совершать онлайн-заказы продуктов, медикаментов, билетов на различные виды транспорта, путёвок в санатории, гостиницы, а также производить электронные платежи за услуги в сфере ЖКХ и многое другое. А видеоролик о добрых делах станет своего рода отчетом.

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