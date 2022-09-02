"На одной волне"

С сегодняшнего дня Российское движение детей и молодёжи проводит акцию в преддверии Дня пожилых людей. Все желающие в возрасте от восьми лет могут проявить уважение и заботу о старшем поколении.



Разобраться в мире современных технологий пожилым людям можно помочь, обучив их совершать онлайн-заказы продуктов, медикаментов, билетов на различные виды транспорта, путёвок в санатории, гостиницы, а также производить электронные платежи за услуги в сфере ЖКХ и многое другое. А видеоролик о добрых делах станет своего рода отчетом.