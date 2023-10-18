В Городовиковском районе открыли бюст святого цесаревича Алексея

Последний официальный наследник российского престола считается небесным покровителем казачьей молодежи страны. Он был атаманом всех казачьих войск с 1904 года. Памятник установили в Казачьем кадетском корпусе им. О. И. Городовикова. Учебному заведению его передал в дар наместник Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон.

В открытии приняли участие представители казачества Калмыкии, соседних регионов, религиозных конфессий, общественности.

Фото: Элистинская-И-Калмыцкая Епархия