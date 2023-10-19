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20 октября, 12:15
НовостиСпорт

В ближайшие выходные в Ойрат - арене состоится межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, среди юношей от 10 до 12 лет

В ближайшие выходные в Ойрат - арене состоится межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, среди юношей от 10 до 12 лет

Он посвящен памяти Мастера спорта СССР Георгия Бардышева. Напомним, он - воспитанник выдающегося тренера и педагога Тулы Балдашинова. Георгий Бардышев - 3-х кратный победитель Всесоюзного турнира им. О.И.Городовикова.

Принимал активное участие в организации и проведении мероприятий по греко-римской борьбе и внес большой вклад в развитие этого вида спорта в степном регионе.

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