В ближайшие выходные в Ойрат - арене состоится межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, среди юношей от 10 до 12 лет
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Он посвящен памяти Мастера спорта СССР Георгия Бардышева. Напомним, он - воспитанник выдающегося тренера и педагога Тулы Балдашинова. Георгий Бардышев - 3-х кратный победитель Всесоюзного турнира им. О.И.Городовикова.
Принимал активное участие в организации и проведении мероприятий по греко-римской борьбе и внес большой вклад в развитие этого вида спорта в степном регионе.