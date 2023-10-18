20 октября, 07:21
Сегодня в Калмыкии завершает работу мобильная станция переливания крови
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Напомним, за полторы недели сдать кровь смогли жители Октябрьского, Малодербетовского, Кетченеровского и Сарпинского районов.
Напомним, раннее Элиста присоединилась ко всероссийскому марафону донорства #ДавайВступай. Он объединил 72 города. В каждом - амбассадор Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, будет пробегать 42-километровый мономарафон. Элиста встретит гостей 1 ноября.