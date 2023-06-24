27 июня, 13:39
 24 °C
92,3
84,66
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 июня, 09:33
Новости

В Городовиковском районе отдыхают школьники из Луганской народной республики

В Городовиковском районе отдыхают школьники из Луганской народной республики

139 детей из Антрацитовского района разместили в Казачем кадетском корпусе. За две недели гостей познакомят с историей и культурой республики, достопримечательностями Элисты. Всего за лето в степной республике отдохнут 500 ребят из ЛНР. По сообщению пресс – службы правительства запланировано четыре заезда. Последний пройдет на базе лагеря «Березка». Организация летнего отдыха детей из ЛНР – одно из направлений интеграции новых регионов и соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Луганской народной республикой.

Напомним, документ подписали 16 июня на Петербургском форуме руководители субъектов Бату Хасиков и Леонид Пасечник.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия