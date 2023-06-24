В Городовиковском районе отдыхают школьники из Луганской народной республики

139 детей из Антрацитовского района разместили в Казачем кадетском корпусе. За две недели гостей познакомят с историей и культурой республики, достопримечательностями Элисты. Всего за лето в степной республике отдохнут 500 ребят из ЛНР. По сообщению пресс – службы правительства запланировано четыре заезда. Последний пройдет на базе лагеря «Березка». Организация летнего отдыха детей из ЛНР – одно из направлений интеграции новых регионов и соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и Луганской народной республикой.



Напомним, документ подписали 16 июня на Петербургском форуме руководители субъектов Бату Хасиков и Леонид Пасечник.



Фото: Правительство Республики Калмыкия