В Вузах России продолжается приемная кампания

В этом году она имеет свои особенности. Завтра у абитуриентов есть возможность получить исчерпывающую информацию, что называется из первых уст. Гость прямого эфира Радио России – Калмыкия - ректор опорного Вуза Бадма Салаев. Какие новые направления открыты в новом учебном году, сколько предусмотрено бюджетных мест в Калмыцком университете, на каких условиях можно стать студентом, когда будут опубликованы приказы о зачислении и кому в приоритетном порядке предоставляются места в общежитиях.



Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить, позвонив в 13 часов 15 минут по телефону прямого эфира 4-11-26. Слушайте передачу «Актуальное интервью» с Бадмой Салаевым 28 июня в эфире радио Калмыкии на частоте 102 и 7 ФМ. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы.