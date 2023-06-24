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27 июня, 09:55
Новости

В Вузах России продолжается приемная кампания

В Вузах России продолжается приемная кампания

В этом году она имеет свои особенности. Завтра у абитуриентов есть возможность получить исчерпывающую информацию, что называется из первых уст. Гость прямого эфира Радио России – Калмыкия - ректор опорного Вуза Бадма Салаев. Какие новые направления открыты в новом учебном году, сколько предусмотрено бюджетных мест в Калмыцком университете, на каких условиях можно стать студентом, когда будут опубликованы приказы о зачислении и кому в приоритетном порядке предоставляются места в общежитиях.

Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить, позвонив в 13 часов 15 минут по телефону прямого эфира 4-11-26. Слушайте передачу «Актуальное интервью» с Бадмой Салаевым 28 июня в эфире радио Калмыкии на частоте 102 и 7 ФМ. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы.

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