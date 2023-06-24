Сегодня команда Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа представит степную Республику в финале всероссийского интеллектуального турнира в Москве

Учебное заведение стало победителем регионального этапа состязания «Лига Знаний: школы и колледжи». Он прошел на площадке Республиканского центра молодежи. Турнир Общества «Знание» и «Движения Первых» собрал свыше 400 тысяч участников со всей России. В региональном финале приняли участие 10 самых эрудированных команд.



Фото: Колледж нефти и газа