27 июня, 09:22
Сегодня команда Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа представит степную Республику в финале всероссийского интеллектуального турнира в Москве
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Учебное заведение стало победителем регионального этапа состязания «Лига Знаний: школы и колледжи». Он прошел на площадке Республиканского центра молодежи. Турнир Общества «Знание» и «Движения Первых» собрал свыше 400 тысяч участников со всей России. В региональном финале приняли участие 10 самых эрудированных команд.
Учебное заведение стало победителем регионального этапа состязания «Лига Знаний: школы и колледжи». Он прошел на площадке Республиканского центра молодежи. Турнир Общества «Знание» и «Движения Первых» собрал свыше 400 тысяч участников со всей России. В региональном финале приняли участие 10 самых эрудированных команд.
Фото: Колледж нефти и газа