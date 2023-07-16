В Городовиковском районе на сегодняшний день убрана треть от общей площади

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет свыше 52-ух тонн. Большое количество осадков, сопровождаемых ветром и градом спровоцировало полегание хлебов и значительное зарастание уборочных площадей. При этом по сельхозпредприятиям убрано около свыше 36 % от всей площади зерновых, валовой сбор составил свыше более двадцати одной тысяч тонн. По КФХ убрано около 33 % валовой сбор – более тридцати тысяч тонн.

Об этом нам сообщили в пресс-службе администрации Городовиковского РМО.