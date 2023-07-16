Рифат Сабитов принял участие в расширенном заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ

Фото: комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ

В Государственной Думе состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В заседании под председательством главы комитета Александра Хинштейна принял участие председатель комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Участники заседания обсудили внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенные депутатом ГД РФ Антоном Горелкиным. Данный законопроект призван урегулировать вопросы о сборе информации о потребителе интернет-сервисами при предоставлении ему услуг, и предполагает регулирование искусственного интеллекта (ИИ).

Председатель комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов выступил с поддержкой этого законопроекта, отметив его важность и полезность как для потребителей информации и услуг, так и для самих интернет-ресурсов.

Справочно: для продвижения товаров и услуг, вовлечения пользователей сети Интернет и удержания их внимания владельцы информационных ресурсов в сети Интернет применяют рекомендательные технологии, обеспечивающие предоставление информации на основе обработки пользовательских данных. Законопроект позволит не допускать предоставление информации с применением рекомендательных технологий без информирования пользователей сети Интернет о применении на данном информационном ресурсе рекомендательных технологий. Требования к содержанию информации о применении рекомендательных технологий и размещению такой информации на информационном ресурсе устанавливаются Роскомнадзором, кроме того владельцы информационных ресурсов будут обязаны разместить на информационном ресурсе правила применения рекомендательных технологий, а также обеспечить беспрепятственный и безвозмездный доступ к ним. Это позволит защитить права пользователей и не допустить использование информации о них в противоправных целях. Законопроект предусматривает срок вступления в силу предлагаемого регулирования — 1 октября 2023 года.