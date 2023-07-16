  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 июля, 10:03
НовостиРелигия

В главном буддийском храме Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошла церемония закладки статуи Майтрейи

В главном буддийском храме Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошла церемония закладки статуи Майтрейи

Согласно по буддийским канонам, в нее были заложены все необходимые священные субстанции. Волонтеры предварительно подготовили зунги – специальным образом накрученные листы с мантрами. По завершению церемонии закладки монахи провели специальный ритуал Рабне, ритуал освящения статуи Майтрейи.

Каждый желающий может лицезреть статую на третьем уровне Центрального хурула, вознося великому Бодхисаттве свои молитвы во благо всех живых существ.

Напомним, росписью Майтрейи в течение двух месяцев занимались танкописцы- Татьяна Музраева и Амра Дорджи-Горяева.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия