В главном буддийском храме Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошла церемония закладки статуи Майтрейи

Согласно по буддийским канонам, в нее были заложены все необходимые священные субстанции. Волонтеры предварительно подготовили зунги – специальным образом накрученные листы с мантрами. По завершению церемонии закладки монахи провели специальный ритуал Рабне, ритуал освящения статуи Майтрейи.

Каждый желающий может лицезреть статую на третьем уровне Центрального хурула, вознося великому Бодхисаттве свои молитвы во благо всех живых существ.

Напомним, росписью Майтрейи в течение двух месяцев занимались танкописцы- Татьяна Музраева и Амра Дорджи-Горяева.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии