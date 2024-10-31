В Городовиковске задержаны 2 жителя по подозрению в хранении наркотических средств

Накануне сотрудниками ГАИ Городовиковска был остановлен автомобиль, водитель которого попытался что-то скрыть от сотрудников в салоне авто.

В ходе осмотра был обнаружен пакет с листьями конопли, которые, как признался мужчина, он сорвал для личного потребления.

Вещество изъято и направлено на экспертизу, по результатам будет принято процессуальное решение.

Также в ходе расследования уголовного дела по факту кражи в хозяйственной постройке полицейскими было обнаружено и изъято вещество со специфическим запахом. Молодой человек признался, что веществом являются листья конопли, сорванные им для личного потребления.

Согласно заключению эксперта, изъятым веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана) массой более 270 гр.

Следователем возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершенного правонарушения.