Гимназист из Лагани – победитель Большого всероссийского фестиваля

Завершился в Москве Большой всероссийский фестиваль детского юношеского творчества.

Церен Амзяев учащийся многопрофильной гимназии из города Лагани стал победителем в номинации «Новые медиа» (руководитель - учитель русского языка и литературы Светлана Коновалова). Церен представил видеоролик о творчестве писателя-фронтовика Бориса Васильева.

В фестивале приняли участие ребята из 89 регионов Российской Федерации. Он проводится с целью поддержки и развития детского и юношеского творчества, эстетического воспитания, художественного развития детей и входит в перечень олимпиад и творческих конкурсов.

Фото: Лаганский район