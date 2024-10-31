Сильный ветер разыгрался в Калмыкии

Предупреждение об этом распространило накануне региональное управление МЧС. Порывы ветра достигают на отдельных территориях республики 24 метров в секунду.

Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В аварийных службах сообщают, что к ликвидации последствий непогоды готовы 60 бригад энергетиков: 312 специалистов, 96 единиц техники. Для электроснабжения социальных объектов подготовлен передвижной резервный источник мощностью 100 кВт.