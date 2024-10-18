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21 октября, 09:41
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Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» представил три концертных номера на фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!»

Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» представил три концертных номера на фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!»

На фестивале были хореографические постановки «Танец журавлей» и «Дамжг» художественного руководителя коллектива Петра Тимофеевича Надбитова . А также музыкально-хореографическая постановка Владимира Надбитова - «Старинная фотография».

Номера сопровождались бурными аплодисментами и после выступлений зрители подходили выразить впечатления о калмыцком народно-сценическом хореографическом искусстве.

Видео: Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты"

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