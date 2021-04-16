Коллектив Лаганской районной больницы внедряет новые направления и технологии в лечении пациентов

Особое внимание в медучреждении уделяется развитию логистики при транспортировке больных. Помощь в этом врачам оказывают местные власти и предприниматели. Сейчас там ведутся работы по укладке дороги к вертолетной площадке.

Несколько сложных операций на левой ноге у пациентки лаганской районной больницы позволят ей наконец-то встать. Такие сложные лечебные манипуляции проводят здесь всего несколько месяцев. В декабре учреждение получило лицензии на оказание высокотехнологичной медпомощи. Современное оборудование для этого появилось, благодаря поддержке благотворителей и коллег – видеоэндоскопическая стойка, лазер для проведения флебологических операций и другая медтехника.

Другое важное направление в развитии районной больницы – логистика перемещения потоков пациентов. Для этого помещение поделили на зоны: красная – для тяжелых, желтая – для более стабильных. Кроме того, функционирует приемно-сортировочный комплекс – для отсеивания больных с температурой.

Дорога спасения – так можно назвать эти 230 метров, ведущие от районной больницы до вертолетной площадки. По ней в считанные секунды тяжелых пациентов должны доставить к авиатранспорту. Обязанности по строительству подъездных путей взял на себя местный предприниматель Михаил Богатов.

Впереди у персонала райбольницы еще немало планов. Так, например, врач-травматолог Санал Манджиев в эти дни работает над внедрением еще одного направления – использования лазера при лечении вен. Курс взят на дальнейшую модернизацию, что позволит вывести медучреждение на новый уровень.