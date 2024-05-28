В год, объявленным Президентом годом семьи мы регулярно рассказываем о тех, кто достойно воспитал детей и внёс вклад в укрепление института семьи

Сегодня 60-летие совместной жизни отмечают супруги Лидия и Иван Мантаевы. По словам тех, кто с ними знаком, их пара - пример для подражания. Почётного гражданина Калмыкии Ивана Боваевича жители региона знают, как видного государственного и общественного деятеля.

Всю свою жизнь он посвятил развитию родной республики. Работал под руководством Басана Городовикова и был секретарем Калмыцкого обкома КПСС. Супруга Лидия Хамуровна – учитель, отличник народного образования. Спустя много лет её ученики и сегодня обращаются к ней за советом. В счастливом браке Мантаевы воспитали двух дочерей, а сейчас передают жизненный опыт внукам, которые следуют примеру старших и особое внимание уделяют образованию.

Как рассказывают супруги, в их семье всё строится на любви, доверии и взаимопонимании.