С сегодняшнего дня строители, которые занимаются капремонтом Троицкой школы имени Жукова, работают в две смены

Всё для того, чтобы в намеченные сроки, а это до 1 августа, отремонтировать все здание. Сейчас в школе ведутся внутренние отделочные работы. Ее с наружной стороны уже утеплили. Близится к завершению возведение кровли. На трех этажах поменяли окна. Обновляются старые полы с применением новой технологии.

За счет средств федерального бюджета преобразятся учебные классы, спортзал, пищеблок. Отмечу, школа была построена почти 60 лет назад. За это время ни разу не проводился капитальный ремонт. Поэтому объем работы большой и требует много усилий и времени, говорит директор подрядной организации Валентин Нимгиров.