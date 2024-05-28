«Отражения»: торжественный концерт к 225-летию А.С. Пушкина в музее-заповеднике Болдино

6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Во всем мире 6 июня признано Днем русского языка, и в этом году празднование его будет особенно масштабным.

Непосредственно в родовой усадьбе поэта, в музее-заповеднике «Болдино» (Нижегородская область), состоится грандиозный концерт «Отражения». Миллионы зрителей смогут увидеть это уникальное праздничное событие в прямой трансляции телеканала «Россия» 6 июня в 21:20.

Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино. Специально для концерта создана уникальная сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка. Сложное световое решение с использованием видеопроекции поддержит атмосферу грандиозного празднества. Художественным руководителем концерта выступит народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет. Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В концерте на берегу пруда примут участие знаменитые и любимые артисты, среди которых Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев и многие другие. Зрители также увидят выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Со сцены будут звучать стихи и отрывки из произведений А.С. Пушкина и других русских писателей, во все времена посвящавших ему свои строки. Прозвучит музыка великих композиторов, чье творчество неразрывно связано с поэзией и прозой Пушкина, а также сочинения современных авторов, вдохновленных музой гения русской литературы.

Организаторы торжественного концерта «Отражения» только за несколько последних лет подарили зрителям телеканала «Россия» незабываемые впечатления от целой череды ярких культурных событий, в числе которых «Концерт над Волгой: Посвящение русской провинции» в Плёсе; Акция Памяти «22 июня, ровно в четыре утра… Реквием Роберта Рождественского» над Москвой-рекой в парке «Зарядье»; «День космонавтики. Торжественный концерт на космодроме Байконур»; концерт «Ленинградская симфония на берегу Невы», приуроченный к 80-летию со дня первого исполнения знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде и другие.

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России. В селе Большое Болдино находится родовое поместье поэта. Из всех имений пушкинской семьи только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Большое Болдино – уникальное место, где великий русский поэт работал над целым рядом своих знаменитых произведений, таких как «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии».

Организаторы концерта: Русское концертное агентство, телеканал «Россия», Правительство Нижегородской области.