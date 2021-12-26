«Чертёнок». В объектив сотрудников заповедника «Черные земли» попал подросток сайгака

Так в среде охотников и чабанов принято называть молодых самцов в возрасте до года. Само прозвище возникло из-за небольших рожек. Они начинают расти у степных антилоп с момента рождения и почти до двух лет. По мере взросления, сайгачонок начинает пробовать их в играх со сверстниками и устраивать шуточные бои. А в 8-9-месячном возрасте вместе со взрослыми самцами может отделиться от стада и кочевать в мужской компании.