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29 января, 10:11
НовостиЭкология

«Чертёнок». В объектив сотрудников заповедника «Черные земли» попал подросток сайгака

«Чертёнок». В объектив сотрудников заповедника «Черные земли» попал подросток сайгака

Так в среде охотников и чабанов принято называть молодых самцов в возрасте до года. Само прозвище возникло из-за небольших рожек. Они начинают расти у степных антилоп с момента рождения и почти до двух лет. По мере взросления, сайгачонок начинает пробовать их в играх со сверстниками и устраивать шуточные бои. А в 8-9-месячном возрасте вместе со взрослыми самцами может отделиться от стада и кочевать в мужской компании.

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