29 июня, 13:48
 31 °C
86,2
72,37
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 июня, 16:33
НовостиОбразование

В главном калмыцком ВУЗе продолжается приёмная кампания

В главном калмыцком ВУЗе продолжается приёмная кампания

 

На сегодня поступил более пятисот заявлений. Напомним, в этом году введен новый порядок. Например, отменена вторая волна зачисления. А еще теперь разрешается выбрать 5 направлений подготовки. Раньше было три. Да и бюджетных мест больше – 1 235. Всего в университете планируют набрать студентов по 22 бюджетным направлениям, включая магистратуру.

Об этом и многом другом сегодня в эфире Радио Калмыкии рассказал ректор КалмГУ Бадма Салаев.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия