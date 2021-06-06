В главном калмыцком ВУЗе продолжается приёмная кампания

На сегодня поступил более пятисот заявлений. Напомним, в этом году введен новый порядок. Например, отменена вторая волна зачисления. А еще теперь разрешается выбрать 5 направлений подготовки. Раньше было три. Да и бюджетных мест больше – 1 235. Всего в университете планируют набрать студентов по 22 бюджетным направлениям, включая магистратуру.

Об этом и многом другом сегодня в эфире Радио Калмыкии рассказал ректор КалмГУ Бадма Салаев.