Свыше 44 тысяч жителей Калмыкии получили обе фазы антиковидного препарата

Эти данные озвучили в Минздраве региона. Количество желающих получить укол от опасной инфекции растет. Хотя решение о вакцинации каждый принимает сам. По словам специалистов, если взвесить риски для здоровья, то с прививкой они ниже, чем с COVID-19. Поэтому единственное спасение от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Для удобства элистинцев ежедневно работают мобильные передвижные пункты.

Для посетителей мобильных пунктов созданы все условия. На улице установлены кулер с водой и скамейки в тени. По словам врачей, весной, в основном, прививку получали люди преклонного возраста. Теперь и молодежь проявляет инициативу.