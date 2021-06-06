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29 июня, 15:15
НовостиCOVID-19Общество

Свыше 44 тысяч жителей Калмыкии получили обе фазы антиковидного препарата

Свыше 44 тысяч жителей Калмыкии получили обе фазы антиковидного препарата

Эти данные озвучили в Минздраве региона. Количество желающих получить укол от опасной инфекции растет. Хотя решение о вакцинации каждый принимает сам. По словам специалистов, если взвесить риски для здоровья, то с прививкой они ниже, чем с COVID-19. Поэтому единственное спасение от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Для удобства элистинцев ежедневно работают мобильные передвижные пункты.

Для посетителей мобильных пунктов созданы все условия. На улице установлены кулер с водой и скамейки в тени. По словам врачей, весной, в основном, прививку получали люди преклонного возраста. Теперь и молодежь проявляет инициативу.

 

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