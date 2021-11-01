8 декабря, 16:38
В региональном бюро медико-социальной экспертизы ведётся масштабная работа по переходу на электронный формат выдачи направлений
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Сегодня об это рассказала заместитель руководителя ведомства Маргарита Даванова. Она стала гостем программы «Актуальное интервью» на Радио Калмыкии. По итогам деятельности за 11 месяцев, инвалидность впервые установлена у 993 жителей региона. 5 317 подтвердили свой статус повторно, причём, у большинства инвалидность была продлена автоматически – по временному порядку.
Также, отметила Даванова, в условиях пандемии, особое внимание уделяется тому, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья могли получить услуги дистанционно.