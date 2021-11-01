8 декабря, 14:14
 8 °C
83,36
73,85
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 декабря, 16:38
НовостиСоциальная политика

В региональном бюро медико-социальной экспертизы ведётся масштабная работа по переходу на электронный формат выдачи направлений

В региональном бюро медико-социальной экспертизы ведётся масштабная работа по переходу на электронный формат выдачи направлений

Сегодня об это рассказала заместитель руководителя ведомства Маргарита Даванова. Она стала гостем программы «Актуальное интервью» на Радио Калмыкии. По итогам деятельности за 11 месяцев, инвалидность впервые установлена у 993 жителей региона. 5 317 подтвердили свой статус повторно, причём, у большинства инвалидность была продлена автоматически – по временному порядку.

Также, отметила Даванова, в условиях пандемии, особое внимание уделяется тому, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья могли получить услуги дистанционно.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия