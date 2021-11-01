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8 декабря, 15:40
НовостиМолодёжная политика

Глава Калмыкии встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также их наставниками

Глава Калмыкии встретился с победителями и призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также их наставниками

Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram. Напомним, что ученица 11 класса Русской национальной гимназии Анна Велегурина стала победителем проекта, а Аника Смирнова – студентка Городовиковского колледжа вышла в финал. Он проходил в Нижнем Новгороде.

«Рад, что наше молодое поколение принимает активное участие в федеральных проектах» - отметил Бату Хасиков. И пожелал ребятам оставаться такими же активными, смело идти вперед и добиваться новых побед.

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