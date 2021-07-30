В филиале ВГТРК в Самаре открылась первая трансмедийная студия

Как пишут наши коллеги, такого в регионах еще не было. В чем плюс этой новейшей технологии? В том, что конвергентная трансмедийная студия позволяет одновременно формировать сигнал и транслировать изображение и звук на все существующие ныне медийные площадки — телевидение, радио и интернет.

Приняли участие в торжественном открытии, а также протестировали оборудование министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

В рамках открытия новой студии гости обсудили тему цифровизации и высшего образования. Касаемо последнего, участники привели в пример опыт молодежного научно-технического конкурса «Первый шаг». Это конкурс для студентов и аспирантов, которые занимаются разработками в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций.

«У нас появилась идея сделать «Первый шаг самарским навсегда», — рассказал в ходе дискуссии заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Напомним, в 2020 году «Первый шаг» прошёл на базе ГТРК «Самара». Из-за пандемии пришлось отказаться от академического формата конкурса, в аудиториях. Был выбран совершенно иной стиль, объединивший интернет и телевидение, очную и дистанционную работу.