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3 сентября, 10:04
НовостиПамять

Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом

В Национальной библиотеке имени Амур-Санана к этой дате приурочен информационный час «Мы за мир без насилия и терроризма». А в колледже искусств имени Чонкушова состоится акция «Свеча Памяти». Напомним, 3 сентября по всей стране вспоминают жертв трагедии в Беслане. 17 лет назад в результате штурма спецназ освободил среднюю школу №1 от бандитов. Три дня они держали в плену детей, их родителей и педагогов. Без еды и питья под прицелом автоматов. Погибли сотни людей. Многие потеряли всю семью, ведь на торжественную линейку малышей привели мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Траурные мероприятия проводятся в школах России.

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