Сегодня в Калмыкии открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

Он создан в рамках целевого нацпроекта и региональной программы «Современная школа» на базе института повышения квалификации работников образования. Его главная задача - постоянное обновление и расширение знаний учителей. Ожидается, что Центр также поможет устранить кадровый «голод» в отрасли. Здесь будут обучать цифровым технологиям и прочим эксклюзивным программам. Учреждение станет площадкой для тьюторского обучения.