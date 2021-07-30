2 сентября, 21:31
Сегодня в Калмыкии открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов
Он создан в рамках целевого нацпроекта и региональной программы «Современная школа» на базе института повышения квалификации работников образования. Его главная задача - постоянное обновление и расширение знаний учителей. Ожидается, что Центр также поможет устранить кадровый «голод» в отрасли. Здесь будут обучать цифровым технологиям и прочим эксклюзивным программам. Учреждение станет площадкой для тьюторского обучения.
Следите за новостями в Instagram!