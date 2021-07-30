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2 сентября, 21:31
НовостиОбразование

Сегодня в Калмыкии открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

Сегодня в Калмыкии открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

Он создан в рамках целевого нацпроекта и региональной программы «Современная школа» на базе института повышения квалификации работников образования. Его главная задача - постоянное обновление и расширение знаний учителей. Ожидается, что Центр также поможет устранить кадровый «голод» в отрасли. Здесь будут обучать цифровым технологиям и прочим эксклюзивным программам. Учреждение станет площадкой для тьюторского обучения. 

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